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TGRT Haber'in Yeni Programı 'Patron Mutfakta' Bugün Başlıyor

TGRT Haber'in Yeni Programı 'Patron Mutfakta' Bugün Başlıyor
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TGRT Haber'in birbirinden ilginç iş dünyası hikayelerini, Türk mutfağının lezzetleri eşliğinde sunacağı 'Patron Mutfakta' programı, bu cumartesi izleyicilerle buluşuyor. İlk konuğu ünlü gayrimenkul uzmanı Avi Alkaş olacak.

TGRT Haber'in yeni programı 'Patron Mutfakta' cumartesi günü saat 11.15'te izleyici ile buluşuyor.

TGRT Haber'in iş dünyasını mutfakta ağırlayacağı ve lezzetli yemeklerin eşliğinde başarı hikayelerinin konuşulacağı yeni programı 'Patron Mutfakta' bu cumartesi günü başlıyor.

Doğukan Erdem Kutlu'nun sunacağı program her cumartesi günü iş dünyasının başarı hikayelerini Türk mutfağının tatları ile ekranda biraraya getirecek. Programın ilk konuğu Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım uzmanlarından Avi Alkaş olacak. Programda, bir çok büyük AVM projesine danışmanlık hizmeti sunan, 2020 yılında ise gayrimenkul ofis sektörüne yönelik yenilikçi bir adım atarak HAN Spaces'i kurarak paylaşımlı ofis alanında da hizmet vermeye başlayan Avi Alkaş, lezzetli yemekler eşliğinde başarıya giden yolu anlatacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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