Tezgahları kıyı balıkları süslüyor - Haberler

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Tezgahları kıyı balıkları süslüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tezgahları kıyı balıkları süslüyor

Denizlerde av yasağının başlaması sonrası balık tezgahlarını kıyı balıkları süslüyor.

Denizlerde av yasağının başlaması sonrası balık tezgahlarını kıyı balıkları süslüyor.

Karadeniz'de balık azlığı nedeniyle de fiyatlar cep yakıyor. Sinop'ta mayıs-haziran aylarında en çok tercih edilen çarpan balığı (iskorpit) 150 TL'den satılıyor. İzmarit balığı ise 20 TL'den tezgahlarda en ucuz balık olarak kendini gösteriyor.

Sinoplu balıkçı Erdoğan Doğan, "Bu aylarda en çok tercih edilen balığımız çarpan, bu dönemde bol bol çıkar. Tezgaha bile koyulmadan gelen kasalar temizlenir, müşteriler havada kapar. Ama kilosu da 150 TL şu anda, biraz pahalı geliyor. Tabii, fiyatı yüksek diyenler oluyor. Uygun fiyata balık almak isteyenler için de istavrit ve izmarit şu anda en uygun balık. 20-30 TL'ye satılıyor, ikisi de ızgarada güzel olur" diye konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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