TESOB Başkanı Metin Kara, İlçe Esnaf Odalarını Ziyaret Etti

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çaykara, Of, Köprübaşı, Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerindeki esnaf odalarını ziyaret ederek, TESOB'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve esnafın taleplerini ilgili makamlara ileteceğini belirtti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ilçelerdeki esnaf odalarını ziyaret etti.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kara, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Çaykara, Of, Köprübaşı, Sürmene, Araklı ve Arsin ilçesindeki esnaf ve sanatkar odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Kara, oda başkanlarına ve üyelerine TESOB'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kara, basit usul muhasebe uygulamasıyla ilgili yapılan düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi için esnaftan gelen talepleri ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kilis
