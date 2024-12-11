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Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

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Tesla'nın hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'deki zirveyi geçerek 419,8 dolara ulaşırken, piyasa değeri 1,3 trilyon dolara yükseldi. Elon Musk'ın net serveti ise 370 milyar doları aştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara yükseldi. Böylece şirketin hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıktı. Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.

MUSK'IN SERVETİ 400 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı. Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.
Trump'ın seçim zaferinden bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 66'nın üzerinde değer kazanmıştı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu.
Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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