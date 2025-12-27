Haberler

TESK'ten yılbaşı öncesinde merdiven altı ürün uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı akşamı tüketilecek ürünlerle ilgili merdiven altı üretim konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle akşam saatlerinde satılan bilinçsizce üretilen gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı akşamı tüketilen ürünlere yönelik merdiven altı üretim uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşların yılbaşı akşamı tüketeceği ürünlere yönelik uyarıda bulundu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merdiven altı üretimin de arttığını işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı. Cazip gösterilen ve gerçek fiyatının çok altında sunulan bu ürünler ciddi risk taşıyor. Fiyatıyla sizlere çok daha ucuzmuş gibi gösterilen, bayatlamış, miadı dolmuş ürünlere, paketlere ya da albenili sepetler içerisinde sunulan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Yeni yılda en çok tüketilen gıdalar arasında pasta, börek ve çeşitli atıştırmalıklar yer alıyor. Bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz esnafa yönelmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır."

Palandöken, yeni yılda akşam araç kullanacak vatandaşları da uyararak, "O gece dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da trafiktir. O gece mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmak ya da 24 saat hizmet veren taksi duraklarımızdan faydalanmak en doğru tercih olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu