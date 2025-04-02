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TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ticaret Bakanı Bolat'a Teşekkür

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafları ziyaret ederek destek veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, boykot çağrılarından sonra esnafları gezerek destek veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Esnafımızı ziyaret ederek moral ve güç veren, esnafın problemlerini bizzat iş yerinde dinleyen alışveriş yapan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat beye teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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