TESK Başkanı Palandöken: ESK'nın ucuz et uygulaması çifte standart

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sadece perakendecilere ucuz et vermesinin hem çifte standart hem da Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "Et ve Süt Kurumu, perakendeci marketlere verdiği karkas eti kasaplarımıza da vererek halkın ucuz ete ulaşmasının önü açılmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yalnızca perakendecilere ucuz karkas et satışı yapılmasının yanlış olduğunu savundu. Palandöken, Et ve Süt Kurumu'na başvurarak perakendecilere olduğu gibi kasap esnafına da ucuz karkas et vermesini istediklerini bildirdi.

"UYGULAMA ANAYASA'YA AYKIRI"

Kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması için kasapların da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde artan kırmızı et fiyatlarında istikrar sağlanması için perakendecilere verilecek olan ucuz karkas etin aynı şekilde kasaplara da verilmesi halinde piyasada et fiyatları regüle edilebilir. Sadece perakendecilere verilen karkas et fiyatları kasaplara da uygulanmalı. Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir. Aksi halde bu uygulama çifte standart oluşturur ve kırmızı et piyasası bu şekilde düzenlenemez. Bu şekildeki uygulama Anayasa'nın eşitlik ilkesini ve yine Anayasa'nın 173'üncü maddesindeki esnaf ve sanatkarların korunmasına ilişkin maddeye de aykırıdır."