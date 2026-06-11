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TESK Başkanı Palandöken'den LGS sınavı öncesi sessizlik uyarısı Açıklaması

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, LGS sınavı öncesinde gürültü yapılmaması ve trafik yoğunluğuna karşı erken çıkılması çağrısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı dolayısıyla gürültü yapılmaması uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesinde, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için çağrı yaptı.

Sınav esnasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Sınav saatlerinde korna, davul ve zurna, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan makineler gibi gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli. Çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerimiz de heyecanlarına yenik düşmeden sakinliği korumalı ve öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için gerekli hassasiyeti göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, öğrencilerin sınava gireceği okulları trafik yoğunluğu sebebiyle önceden gidip görmesinde fayda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geleceğini şekillendirmek isteyen gençlerimiz, bu önemli sınav için büyük emek verdi, gece gündüz çalıştı. Sınav sabahı ise özellikle büyük şehirlerde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak, erken saatlerde yola çıkılmalı, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma tercih edilmelidir. Yerel yönetimlerin sınav günü için toplu taşıma sefer sayılarını artırması, sadece öğrenciler değil, refakatçi aileler ve sınav görevlileri açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu noktaya gelene kadar büyük emekler veren, yıllarca ders başında dirsek çürüten tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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