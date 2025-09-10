TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan düzenlemede Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) 2026 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirileceği belirtilirken, söz konusu uygulama kapsamında çalışanların maaşından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesintiye gidilecek.
2026-2028 yıllarına ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enflasyon, döviz kuru ve ekonomide büyüme rakamları gibi makro verileri derleyen programda en dikkat çeken maddelerden biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.
2026 YILININ İLK ÇEYREĞİ İŞARET EDİLDİ
Halihazırda yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak çalışanların zorunlu şekilde birikim yapmalarını esas alan ve bu kapsamda maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını öngören düzenleme için 2026 yılının ikinci çeyreği işaret edildi.
MAAŞLARDA ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK
Hazırlanan taslak kapsamında çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyle aynı oranda işverenin de sisteme katkı sunması gerekecek. İki rakamın toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek.
TES TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK, 10 YIL ÇIKILAMAYACAK
Söz konusu sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde yürürlükte olacak. Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak. TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.
TES NEDİR?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi'ni destekleyen, ikinci basamak bir emeklilik modeli olarak planlanmış bir uygulamadır. Amaç, çalışanların emekli olduklarında daha yüksek gelir elde etmesini sağlamak ve uzun vadeli tasarrufları artırmaktır.
TEMEL ÖZELLİKLERİ
- Zorunlu katkı: Çalışanlar, işverenler ve devlet belli oranlarda katkı yapar.
- Bireysel hesap: Katkılar, her çalışanın bireysel hesabında birikir.
- Fon yönetimi: Biriken paralar emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.
- Emeklilikte ek gelir: Çalışan emekli olduğunda maaşına ek olarak TES'ten düzenli bir gelir elde eder.
TES'İN AMACI
- Emeklilik döneminde refah seviyesini yükseltmek.
- Uzun vadeli fon birikimi sağlayarak ekonomiye kaynak yaratmak.
- Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'i tamamlayıcı bir unsur olmak.
BES İLE FARKI NE?
- BES gönüllü bir sistemdir; TES ise daha çok zorunlu/yarı zorunlu bir yapıyla tasarlanmıştır.
- TES, sosyal güvenlik maaşına ek ikinci bir emeklilik geliri sunar.
- İşçi, işveren ve devletin birlikte katkıda bulunmasıyla daha geniş tabanlıdır.