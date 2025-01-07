Terör örgütü iltisaklı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DAEŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.