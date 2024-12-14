Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var

Termal Turizmde Kış Hareketliliği: Yılbaşı Rezervasyonları Artıyor

Termal Turizmde Kış Hareketliliği: Yılbaşı Rezervasyonları Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ve Yalova'nın Termal ilçelerinde kış mevsimiyle birlikte termal turizmde Türkiye'de artan hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle yılbaşı için yapılan rezervasyonlar otel doluluk oranlarını %70'e kadar çıkardı. Bölge, ulaşım kolaylıkları ve sağlık hizmetleri nedeniyle hem iç hem de dış turizmden yoğun ilgi görüyor.

HAKAN FİRİK / SITKI YILDIZ - Türkiye'nin termal turizmde önde gelen bölgelerinden Balıkesir'in Edremit ve Yalova'nın Termal ilçelerinde kış mevsiminin başlamasıyla özellikle hafta sonları artan hareketlilik, yılbaşı rezervasyonlarına da yansıyor.

Yaz sezonunda doğa, deniz, kum ve güneşle iç turizmde önemli bir paya sahip olan, kış aylarında ise 2 binin üzerinde yatak kapasiteli termal tesisleriyle misafirlerini ağırlayan Edremit'teki işletmelerde, 2025 yılı yaklaşırken özellikle hafta sonlarında hareketlilik artıyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılan termal suyuyla ünlü Termal ilçesinde, toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesisin yanı sıra belediye belgeli işletmeler, yeni yıla dolu girmeye hazırlanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, özellikle hafta sonlarında bölgedeki termal otellerde ciddi doluluk oranları gördüklerini anlattı.

Yeni yıl yaklaşırken hareketliliğin arttığını belirten Ergün, "Yılbaşı için otellerimizin hazırladığı güzel programlar mevcut. Şu an itibarıyla satışların iyi gittiğini, iyi bir talep aldıklarını görüyoruz. Bölgemiz yeni yıla güzel umutlarla başlayacak gibi duruyor. Şu an otellerimizin yüzde 70 doluluk oranına ulaştığını söyleyebiliriz." dedi.

Ergün, özellikle Güre Mahallesiyle termal turizmde kendine önemli bir yer edinen Edremit'in tercih edilmesinde, son yıllarda hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale tünelleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın ulaşım kolaylığı sağlamasının önemli rol oynadığını vurguladı.

Büyükşehirlere yakınlığından dolayı da bölgenin tercih edildiğini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Sadece iç turizm değil dış turizmde geçen yıl olduğu gibi bu sene hem Bulgaristan vatandaşlarının hem de Romanya vatandaşlarının bölgemize ciddi bir ilgisi var. Gelen tatilciler temiz bir doğa ile karşılaşacak, termal havuzlarda sağlıklı bir tatil geçirecek, boş vakitlerinde doğa yürüyüşleri yapabilecek, körfezde deniz kenarında güzel restoranlardan faydalanabilecek."

Güre Mahallesindeki bir termal otelin genel koordinatörü Ali Haydar Dağ da özellikle termal ve doğal zenginlikleri, Kazdağları'nın doğasından kaynaklanan güzelliklerle tatilcilerin güzel anlar geçireceğini söyledi.

Bölgedeki termal suyun bazı hastalıkların tedavisinde olumlu etkilerinin bilindiğini aktaran Dağ, kış sezonundan ortalama yüzde 75 doluluk beklediklerini ifade etti.

Termal'de Bizans döneminden kalma Kurşunlu Hamamı

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt ise ormanla çevrili 3 bin 600 dönüm alanda yürüyüş yolları, hamamları, göz, mide ve ayak suyu bölümleriyle hizmet verdiklerini belirtti.

Yazın da kalabalık olan tesiste kış hareketliliğin başladığını kaydeden Topsöğüt, "Önümüzdeki 3 hafta için doluluğumuz artmaya başladı. Hatta yılbaşı rezervasyonlarını da şimdiden doldurmaya başladık. Bu dönem için hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık." ifadesini kullandı.

Topsöğüt, yazın gelen tatilciler ile kış döneminde konaklayanların tercihlerinin farklı olduğunu, hizmetlerini buna göre şekillendirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret edip açtığı yarı olimpik termal havuzun yaklaşık 32 derece sıcaklıktaki kaynak suyu ile doldurulduğunu aktaran Topsöğüt, Marmara Bölgesi'nden günübirlik ziyaretçilerin yoğun olarak tesise geldiğini vurguladı.

Topsöğüt, tesisin Atatürk'ün dünyanın birçok yerinden getirttiği fidelerle oluşturduğu arboretumuna sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen kişilerin ilk değerlendirdiği konu, sağlık. Sağlıklarını daha iyiye götürmek adına hem doğal ortamı görüp, hem psikolojik etkilerinden hem de sıcak suyumuzun insan vücuduna verdiği faydalardan yararlanmak istiyorlar. Tabii tarihin bize vermiş olduğu miras da var. Kurşunlu Hamamı, Bizans döneminden kalma bir hamam. Daha sonra yıkılıp toprak altında kalıyor ama Sultan 2. Abdülhamid insanlar şifa bulsun diye 1900 yılında tekrar gün yüzüne çıkarıyor."

Topsöğüt, tesise Rusya, Ukrayna, Orta Avrupa, Arap coğrafyası ve çevre ülkelerden turistlerin ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi
img

4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı
img

Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
img

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanına 2 kötü haber
Meclis'te CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a 'söz verme' tepkisi
Bekir Bozdağ'ın kararına CHP'li Başarır'dan tepki
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.