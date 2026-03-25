Tera Grubu 16,2 milyar TL vergi ödediğini duyurdu

TERA Grubu, 2025 yılı vergi dönemi ve 2026 Şubat dahil toplam 16,2 milyar TL vergi ödediklerini açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, " Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada grup şirketlerinin düzenli faaliyetleri ve büyüme performansı ile vergi ödemelerinde de artış yaşandığı ifade edildi. Tera Grubu'nun farklı sektörlerdeki yatırımları sürerken, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında yapılan ödemelerin toplamda 16,2 milyar TL seviyesine ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde şirketlerin operasyonel büyümesini sürdürdüğü ve finansal faaliyetlerini genişlettiği belirtildi. Vergi ödemelerinin, şirketlerin ekonomik faaliyet hacmiyle paralel olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın şirketleri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek "Bu topraklarda üretmek, yatırım yapmak ve kazandığımızı yine bu ülkeye kazandırmak bizim için bir tercih değil, bir görevdir. Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı