Tera Grubu 16,2 milyar TL vergi ödediğini duyurdu

TERA Grubu, 2025 yılı vergi dönemi ve 2026 Şubat dahil toplamda 16,2 milyar TL vergi ödediklerini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

TERA Grubu, 2025 yılı vergi dönemi ve 2026 Şubat dahil toplam 16,2 milyar TL vergi ödediklerini açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, " Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada grup şirketlerinin düzenli faaliyetleri ve büyüme performansı ile vergi ödemelerinde de artış yaşandığı ifade edildi. Tera Grubu'nun farklı sektörlerdeki yatırımları sürerken, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında yapılan ödemelerin toplamda 16,2 milyar TL seviyesine ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde şirketlerin operasyonel büyümesini sürdürdüğü ve finansal faaliyetlerini genişlettiği belirtildi. Vergi ödemelerinin, şirketlerin ekonomik faaliyet hacmiyle paralel olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın şirketleri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek "Bu topraklarda üretmek, yatırım yapmak ve kazandığımızı yine bu ülkeye kazandırmak bizim için bir tercih değil, bir görevdir. Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı