Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda Güneş Enerjisi Üretimi

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA'dan aldığı hibe ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda kurulan GES sistemi ile fazla elektrik enerjisi üretiyor. Proje kapsamında çiftçilere tarımsal ürünlerin muhafazası eğitimi verildi ve depo güneş enerjili sisteme dönüştürüldü. Merkez, kendi elektriğini üretmeye başladı ve karbondioksit salınımı önüne geçildi.

Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu, BEBKA'dan almaya hak kazandığı hibe ile kurulan GES sistemi ile elektrik enerjisi üretiyor. GES sistemi ile 1 yılda merkezin ihtiyacından fazla elektrik enerjisi üretildi.

Tepebaşı Belediyesi, hazırladığı projelerle BEBKA'dan hibe almaya devam ederken, temiz enerji çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği güneş enerji santralleri (GES) ile tasarruf sağlamayı sürdürüyor.

Sakintepe Soğuk Hava Deposu BEBKA'nın 2021 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında "Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu" projesinden hibe almaya hak kazanan Tepebaşı Belediyesi, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatısına güneş enerji santrali kurarak temiz enerji üretmeye başladı.

PROJE KAPSAMINDA İLK OLARAK EĞİTİMLER VERİLDİ

Proje kapsamında ilk olarak Tepebaşı bölgesindeki mahallelerde tarımsal üretim yapan çiftçilere Soğuk Hava Deposunda Tarımsal Ürünlerin Muhafazası Eğitimi verildi. Proje ortaklarından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Öğretim üyesi Dr. Kenan Sönmez tarafından 6 farklı günde 140 üreticiye bahçe ürünlerinin muhafazası, pazara sunulması, hasat sonrası oluşan fizyolojik değişimler, hasat sonrası görülen bozukluklar, üşüme zararı belirtileri, sebzelerde görülen bazı fizyolojik bozukluklar, bahçe bitkilerinin muhafazasında kullanılan depolama şekilleri ve depoların teknik özellikleri konularında eğitimler verildi. Ayrıca proje ile soğuk hava deposunun güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi ile tarımda güneş enerjisinin kullanımının bölgedeki üreticiye ve benzer bölgeler için örnek teşkil etmesi, yol gösterici olması ile bölgede sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modelinin oluşturulması amaçlanıyor.

KAZANILAN HİBE İLE MERKEZ KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETTİ

Eğitimlerin ve yapılan çalışmaların ardından BEBKA'dan almaya hak kazanılan hibe ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatısına güneş enerji santrali kuruldu. Merkeze yerleştirilen 270 adet panel ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun 95 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Ayrıca 1 yıllık süreç içerisinde 200,02 Megawatt elektrik üretilerek 113,11 Megawatt tesisin elektrik tüketimiyle mahsuplaşma yapıldı. Üreticilerin emeğinin muhafaza edildiği merkeze kurulan GES sistemiyle de tasarruf sağlanmış oldu.