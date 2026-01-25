Haberler

Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Güncelleme:
Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Temu, 21 Ocak Çarşamba günü ofisine gerçekleşen baskın ve bilgisayarlara el konulmasının ardından Türkiye için dikkat çeken bir adım attı. Türkiye'deki satışlarında büyük bir kısıtlamaya giderek yurt dışından alışverişi tamamen durduran dev alışveriş sitesine giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüp alabiliyor. Yurt dışı satıcıların ürünleri Türk kullanıcılara tamamen gizlenmiş durumda.

  • Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışından vergi muafiyetsiz alışveriş imkanı tamamen kaldırıldı.
  • Temu, Türkiye'deki satışlarında yurt dışından alışverişi durdurarak yalnızca yerli satıcıların ürünlerini listeliyor.
  • Rekabet Kurumu, 21 Ocak 2026'da Temu'nun Türkiye ofisine baskın düzenleyerek bilgisayarlara el koydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yurt dışından vergi muafiyetsiz alışveriş imkanı tamamen kaldırılmıştı. Kararın ardından 21 Ocak 2026'da Rekabet Kurumu yetkilileri TEMU'nun Türkiye'deki ofisine baskın yaparak bilgisayara el koydu.

BÜYÜK BİR KISITLAMAYA GİTTİLER

TEMU hakkındaki gelişmeler bu şekilde devam ederken Çinli platform, Türkiye'deki satışlarında büyük bir kısıtlamaya giderek yurt dışından alışverişi tamamen durdurdu.

SADECE YERLİ SATICILAR LİSTELENİYOR

Alınan karar sonrasında Türkiye'den TEMU uygulamasına giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüp alabiliyor. Yurt dışı satıcıların ürünleri Türk kullanıcılara tamamen gizlenmiş durumda.

Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

POLİS TÜRKİYE OFİSİNE BASKIN YAPMIŞTI

21 Ocak tarihinde Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlenmiş, operasyonda bazı bilgisayarlara el konulmuştu.

30 EURO SINIRI GELMİŞTİ

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırılmıştı. İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi sona erdiren karara yönelik vatandaşlardan yoğun tepki gelmişti, iktidarın da gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atma kararı aldığı ve 'Akıllı Limit' ile bir düzenleme yapacağı ortaya çıkmıştı.

