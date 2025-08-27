Popüler e-ticaret sitesi alarm veriyor! Ayakkabılarında kanserojen madde tespit edildi

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Temu üzerinden sipariş edilen ayakkabıların yarısında kanserojen ve ağır metal tespit edildiğini açıkladı.

"TEDBİRİN ELİ KULAĞINDA"

İçten, "Dernek olarak Temu'dan ayakkabı aldık. Bunları laboratuvara gönderdik ve analiz yaptırdık. Yaklaşık yüzde 50'sinde çok yüksek oranlarda kanserojen ve alerjen maddeler, ağır metaller tespit edildi. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici üzerinde ciddi risk oluştuğunu anlattık. Bakan bey yakın zamanda konuya yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Tedbirin eli kulağında diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

200 MİLYON DOLARLIK GELİR ELDE EDİYOR

Temu'nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye'de yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği de açıklandı.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Yalnızca Temu değil, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye'deki ekonomik yükü de giderek artıyor. Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025'te ise bu rakamın 83 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeili siteler bu yıl Türkiye'de 500 milyar liralık katma değer kaybına sebep olabilir.