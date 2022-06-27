Temmuzda yapılacak ara zamdan sonra asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 3 formül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını belirten Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"KAMU ÇALIŞANLARINA NEFES ALDIRACAĞIZ"

Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu." dedi. "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilgin'in bu sözleri milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Artan enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşlar için temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için ekonomi kurmayları üç ihtimal üzerinde duruyor.

1. PRİM FORMÜLÜ

Kesintiler net ücrete eklenebilir.

Net asgari ücret: 4.253 İşçi için kesinti toplamı: 751

Brüt asgari ücret: 5004 TL

2. 6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

3. YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ

Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış Temmuz'da yıllık enflasyona tamamlanabilir.

Yüzde 75- Yüzde 50,5 = Yüzde 24.5 4.253 X % 24,5= 1,042

4.253+1.042= 5.295 TL

TİSK, ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GÖRÜŞMELERİNDE MASADA OLACAK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetim kurulu da bugün yazılı bir açıklama yaparak, olası asgari ücret belirleme toplantısına katılacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz de tüm dünya gibi olagˆanu¨stu¨ ekonomik s¸artların ku¨resel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı oldu. Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz. İşletmelerimizin karşılaştığı risk ve fırsatların birlikte değerlendirilmesini istiyoruz.

"TÜM FORMÜLLER İÇİN İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine açığız. İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadarolduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.

Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz. "Birlikte Mümkün" anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."