Temmuzda İkinci El Araç Fiyatlarında Sınırlı Artış

arabam.com, temmuz ayının ikinci el araç ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un temmuzun ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksine göre, ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarında sınırlı bir artış yaşandı.

arambam.com verilerine göre, haziranda 807 bin 159 lira olan ilan fiyatları temmuzda ortalama 817 bin 985 lira oldu.

Nominal fiyatlarda sınırlı bir artış gözlenirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar haziran ayına göre yüzde 0,70 geriledi. Böylece haziranda kaydedilen yüzde 1,17'lik düşüşe göre reel fiyatlardaki gerileme yavaşladı.

Temmuzda arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu.

Model bazında ise temmuzda ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

Temmuzda 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1,9 puan azalırken, 1 milyon lira ve üzerindeki araç ilanlarının oranı yüzde 2,3 puan artış gösterdi. 500 bin 001 liradan 1 milyon liraya kadar olan araçların ilan oranı ise benzer seyretti.

Verilere göre, temmuzda 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, haziran ayına göre yüzde 0,4 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi. Yaş aralığı 6-9 yaş olan araçların oranı yüzde 16 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,4 olarak kaydedildi.

Yaş aralığı 16-20 olan araçlar yüzde 12 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da yüzde 15,9 oldu.

Dizel ve hibrit araçların ilan oranı arttı

Temmuzda arabam.com'da ilana giren araçlar arasında dizel araçların ilan oranında dikkati çekici bir artış gözlemlendi. Dizel araçların ilan oranı, bir önceki aya göre yüzde 5,07 puan artarak yüzde 45,52'ye yükseldi.

Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 4,51 puanlık düşüşle yüzde 37,18'e gerilerken, LPG'li araçların oranı da yüzde 1,07 puanlık düşüşle yüzde 14,64'e geriledi.

Elektrikli araçların ilan oranı ise küçük bir artışla yüzde 0,83'e yükseldi. Hibrit araçların oranı da küçük bir artışla yüzde 1,83 olarak kaydedildi. Yılın başından bu yana ilanlardaki hibrit araç oranı ilk kez bu seviyelere yükseldi.

Temmuzda otomatik vitesli araçların ilan oranında artış yaşandı. Haziranda yüzde 38 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, temmuzda yüzde 1 puanlık artışla yüzde 39'a yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 1 puan azalarak yüzde 54'e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 7 seviyesinde sabit kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, temmuzda ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin devam ettiğini belirtti.

Oğuzhan, "Özellikle ayın ortasında gündeme gelen ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte, vergi avantajı olan modellerin fiyatlarının artması tüketicileri ikinci el piyasasına yöneltti. Bu gelişmenin de etkisiyle ilanlarda reel fiyatlardaki gerilemenin hız kestiğini görüyoruz. Ağustosta ise sıfır kilometre araçlardaki kampanyaların sona ereceğini ve olası fiyat artışları sebebiyle ikinci elde hareketliliğin ve ilginin süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.