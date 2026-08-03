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Temmuzda Sağlık Hizmetleri Zammı, Meyve Fiyatları Düştü

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Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler oldu.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yüzde 50,42 olan ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerdeki fiyat artışını, yüzde 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) ve yüzde 21,63 ile yumrulu sebzeler kategorileri izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,53 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi), yüzde 12,34 ile tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri, yüzde 10,94 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması, yüzde 9,96 ile çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler yer aldı.

En çok taze diğer meyveler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 12,97 ile taze turunçgiller, yüzde 11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, yüzde 10,99 ile yumurtalar, yüzde 10,29 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, yüzde 5,38 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 3,82 ile diğer giyim eşyaları ve yüzde 3,66 erkek ve erkek çocuk giysileri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler50,42
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)25,87
Yumrulu sebzeler21,63
Meyvesi yenen sebzeler, taze ve soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)14,53
Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri12,34
Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması10,94
Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler9,96
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı9,07
Biralar7,39
İçkiler ve likörler7,39
Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Diğer meyveler, taze-20,44
Turunçgiller, taze-12,97
Hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, taze-11,76
Yumurtalar-10,99
Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş-10,29
Kadın ve kız çocuk giysileri-5,38
Diğer giyim eşyaları-3,82
Erkek ve erkek çocuk giysileri-3,66
Diğer sütler ve krema-3,1
Bitkisel sıvı yağlar-3,07
Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri-2,98
Bebek giysileri (0-2 yaş)-2,9
Bebek ve çocuk ayakkabıları-2,9

Kaynak: AA
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