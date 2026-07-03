SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 17,76, Memur ve Emeklilerine İse Yüzde 13,52 Oranında Zam Yapılacak
TÜİK'in haziran enflasyon verilerine göre, yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 oranında zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükselecek.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerine göre, yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzed 17,76, memur ve emeklileri için yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.
TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Emekli ve memurların aylık ve maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan ocak-haziran dönemi birikimli enflasyonu da böylece ortaya çıktı.
Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 zam uygulanacak.
En düşük emekli maaşı, kök maaşlarda zam oranı kadar arttırılırsa 23 bin 552 lira olacak.