Temmuz Ayında İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolara, ithalatın yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Temmuz'da yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan 23 milyar 108 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç, dış ticaret açığı temmuz ayında 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 11,8 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan 6 milyar 444 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz'da yüzde 75,5 iken, 2025 Temmuz'da yüzde 79,5 oldu. Ocak-temmuz döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 49 milyar 809 milyon dolardan 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 74,9 iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95,5 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu. Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 65,2, sermaye mallarının payı yüzde 17,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 17 oldu. İthalatta, 2025 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 69, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,4 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 970 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 696 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 504 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 100 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,4'ünü oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 880 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 407 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 754 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 602 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA ÇİN'DE

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 561 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 6 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 736 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 545 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,2'sini oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 28 milyar 594 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 267 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 17 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 529 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Temmuz'da bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 5,8 azaldı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre de ihracat yüzde 11,2, ithalat yüzde 5,4 arttı.