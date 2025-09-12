Temmuz Ayında Cari İşlemler Hesabı 1.77 Milyar Dolar Fazla Verdi

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Temmuz ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 29 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 635 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Temmuz ayında cari açık yaklaşık 18,8 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,7 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,0 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,7 milyar ABD doları ve 380 milyon ABD doları açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 09.09.2025 tarihinde yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2024" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2023-2024 yılları ve 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için revize edildi. Yapılan revizyon, Hizmetler Dengesi net gelirlerini 2023 yılında 1 milyar 592 milyon ABD doları ve 2024 yılında 623 milyon ABD doları negatif yönlü etkilerken, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 154 milyon ABD doları pozitif yönlü etki etkiledi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 8 milyar 24 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 417 milyon ABD doları ve 6 milyar 209 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2025 yılı Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar ABD doları, krediler 23,2 milyar ABD doları, ticari krediler 3,7 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 0,1 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 1,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervi 7,1 milyar ABD doları geriledi.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1.224 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 2.026 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 802 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 253 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 358 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Temmuz ayında 5 milyar 97 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 859 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1 milyar 992 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 891 milyon ABD doları ve 2 milyar 399 milyon ABD doları net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 34 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 4 milyon ABD doları geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 527 milyon ABD doları ve 1 milyar 361 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 127 milyon ABD doları ve 442 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2 milyar 569 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 18 milyar 597 milyon ABD doları net artış oldu. - İSTANBUL