Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde 3 farklı zam senaryosu konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet kanadından gelen açıklamalarla asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması kesinleşti. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, kulislerde yüzde 20, 25 ve 30 arasında zam yapılacağı konuşuluyor. Buna göre asgari ücret, yüzde 20'lik zamma göre 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik zamma göre 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk zamma göre ise 11 bin 57 lira olacak.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından asgari ücrette geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir ara zam beklentisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu. Erdoğan temmuz ayında asgari ücretliye zam yapılacağını söyledi.

"EMEKÇİLERİ KORUYACAK BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti. Bakan Bilgin, "Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. Temmuzda bunu yeniden değerlendirerek, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz." dedi.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Asgari ücretliler temmuz ayını iple çekerken, kulislerde konuşulan rakamlarda ortaya çıktı. Asgari ücrete yapılacak zamda enflasyon belirleyici olacak.

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Asgari ücret zammında yüzde 20, 25, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgariücrette yüzde 20'lik bir artış durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışta net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışta net 11 bin 57 lira olacak.