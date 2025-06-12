Teknosa, Kurban Bayramı'nda En Popüler Teknoloji Ürünlerini Açıkladı

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Teknosa, Kurban Bayramı döneminde en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. Akıllı telefonlar, tabletler ve oyun bilgisayarları en yüksek ilgiyi gördü. Ciroya en çok katkı sağlayan ürünler arasında akıllı telefon, LCD TV ve robot süpürge öne çıkarken, 30-44 yaş arası müşteriler alışverişte ön planda oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Kurban Bayramı döneminde tüketicilerin en çok tercih ettiği teknoloji ürünlerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji tutkunları bayramda en çok akıllı telefon, tablet, oyun bilgisayarı ve bluetooth kulaklık gibi ürünlere ilgi gösterirken, vantilatör ve giyilebilir aksesuarlar da öne çıktı.

Teknosa verilerine göre, bayram döneminde ciroya katkısı en yüksek ilk 10 ürün akıllı telefon, LCD TV, tablet, oyun bilgisayarı, robot süpürge, şarjlı süpürge, akıllı saat, bluetooth kulaklık, notebook ve tam otomatik espresso makinesi oldu.

Adet bazında ise yoğun ilgi akıllı telefon, telefon şarj cihazı, ekran koruma hizmeti ve bluetooth kulaklık kategorilerinde gerçekleşti.

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza öne çıkarken, sırasıyla siyah, mavi, beyaz ve gece yarısı renkleri tercih edildi.

LCD TV kategorisinde ise 65, 55 ve 75 inç ekranlar yüksek talep gördü. Teknoloji alışverişini en çok 30-44 yaş arası müşteriler yaptı. ???????

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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