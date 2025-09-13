Teknopark Sayısı 113'e Ulaştı

Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul, Alanya ve Amasya'da kurulan yeni teknoloji geliştirme bölgeleri ile Türkiye'deki teknopark sayısının 113'e çıktığını duyurdu. Kacır, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kuruluş kararı yayımlanan 3 teknoloji geliştirme bölgesiyle teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113'e ulaştığını belirten Kacır, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
