Teknopark İstanbul dünya teknoloji devleri için cazibe merkezi olacak

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve savunma sanayisindeki büyük atılımının dünyanın dikkatini çektiğini belirterek, " Lenovo'nun üst düzey yetkilileriyle görüştük, Türkiye'de stratejik olarak bulunmak ve bunun için de özellikle Teknopark İstanbul'da olmak istediklerini söylediler, çok yakın zamanda sanıyorum bünyemizde yer alacaklar." dedi.

Akyol, AA muhabirine, Teknopark İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanı, TSE ve Gebze Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK ve Bilişim Vadisinden oluşan teknoloji geliştirme üçgeninin içinde yer aldığını söyledi.

Teknoparkta, halihazırda 500'e yakın şirket ve 200'den fazla girişimcinin bulunduğuna, bunların yüzde 10'unu yabancı veya yabancı ortaklı firmaların oluşturduğuna işaret eden Akyol, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'ün koordinesinde ilgili daire başkanlarının her hafta burada toplanarak firmalarla birebir görüştüğünü, bunun da teknolojinin gelişmesinde, firmaların tanınmasında ve yatırımların şekillenmesinde önemli rol oynadığını bildirdi.

Akyol, Teknopark İstanbul olarak AR-GE, KDV, gümrük muafiyeti ve gelir vergisi gibi teşviklerin yanı sıra firmalara uçtan uca destek sağladıklarını anlattı.

Firmalara alanlarına göre finans, satış, pazarlama, uluslararasılaşma ve ticarileşme gibi çok sayıda bire bir destek verdiklerini aktaran Akyol, "Mentör-mente eşleşmesiyle firmalarımızı kariyer yolculuklarında yalnız bırakmıyoruz. Uluslararasılaşma desteklerinde lideriz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli fuarlara firmalarımızla birlikte katılıyoruz. Son üç ayda 30'a yakın firmamızı bu anlamda destekledik." diye konuştu.

Fon büyüklüğü 300-400 milyon liraya ulaşacak

Akyol, yeni kuracakları bir fonla girişimcilere büyük fırsatlar sunacaklarını, bu anlamda hem uluslararası yatırımcıların hem uluslararası girişimcilerin buluşacağı çok önemli bir cazibe merkezi olacaklarını söyledi.

Teknopark İstanbul'un, Türkiye ekosistemine büyük katkılar sunacağına inandıklarını belirten Akyol, "Fon büyüklüğümüz her yıl artarak devam edecek, bizim hesaplarımızla 3-4 yıl içinde 300-400 milyon liranın üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezi

Akyol, büyük ve Turcorn olmaya aday gösterilen 5 firmanın Teknopark İstanbul'da doğduğunu bildirerek, bu başarıda en büyük gücü SSB koordinasyonundaki Değerlendirme Kurulundan aldıklarını dile getirdi.

Teknopark İstanbul'un, şu anda yüzde 35 seviyesinde yapılaşmaya ve 10 binden fazla çalışana sahip olduğunu vurgulayan Akyol, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, 2035'e kadar 40 bin çalışan ve 1000 firma kapasitesine ulaşarak ülkemizde milli teknolojinin gelişmesine katkı sunmak. Biz Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkeziyiz. Bu anlamda da dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olmak da hedeflerimiz arasında. Türkiye'nin teknolojik gelişimi, savunma sanayisindeki büyük atılımı dünyanın dikkatini çekiyor, Avrupalı şirketlerle görüşüyoruz. Körfez'den bir ülkenin, kendilerine teknopark birikimi transfer etmemiz yönünde talepleri oldu. Kendilerine en uygun teknoparkın bizimki olduğunu söylediler. Orta Asya'da da yine pilot teknoparklar üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda Teknopark İstanbul dünyaya önemli bir rol model oluyor, liderlik ediyor."

"750 milyon dolarlık ihracat satış hacmine ulaştık"

Akyol, savunma sanayisinin güçlendirilmesinde en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu, Türk mühendislerin dünyayla rekabet eder seviyeye geldiğini söyledi.

Avrupa teknoparklarında yaş ortalaması 50'nin üzerindeyken Teknopark İstanbul'da 33 olduğuna değinen Akyol, "Burası, savunma sanayisinde staj yapmak, işe girmek isteyen gençlerle yatırım yapmak isteyenlerin kesişim noktası." şeklinde konuştu.

Akyol, Türkiye'nin 2024 yılı ihracatının 250 milyar doları aştığına, savunma sanayisinin burada önemli pay sahibi olduğuna işaret etti.

Savunma sanayisinde kilogram başına 65 dolar seviyesine kadar ihracat yapıldığına dikkati çeken Akyol, "Biz Teknopark İstanbul'da ihracatta kilogram başına 55 dolarları görüyoruz. Bu zamana kadar 750 milyon dolarlık ihracat satış hacmine ulaştık, 3 bin 500'ün üzerinde milli projeyi tamamladık. Firmalarımız 100 milyon doların üzerinde yatırım değerlemesine ulaştı. Bu anlamda Türk milli ekosistemine büyük katkı sağlıyoruz." dedi.

Lenovo Türkiye'ye geliyor

Akyol, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Lenovo'nun Türkiye'ye yatırımına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Lenovo'nun üst düzey yetkilileriyle görüştük, Türkiye'de stratejik olarak bulunmak ve bunun için de özellikle Teknopark İstanbul'da olmak istediklerini söylediler, çok yakın zamanda sanıyorum bünyemizde yer alacaklar. Dolayısıyla Avrupa ve Asya'nın ortasında çok stratejik bir konumda yer alan teknoparkımızda, Türk insan gücünün desteğiyle Lenovo'ya ve Türk milli teknoloji sistemine katkı sağlamaya çalışacağız."