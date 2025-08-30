TEKNOFEST Mavi Vatan: Denizlerde Teknoloji ve Savunma Gösterileri

TEKNOFEST Mavi Vatan: Denizlerde Teknoloji ve Savunma Gösterileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, denizcilik ve savunma teknoloji tutkunlarını bir araya getirerek SAT ve SAS komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen gösterilerle ilgi çekti. Etkinlikte, Türk donanmasının önemli gemileri sergilendi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma Grup (SAS) komutanlıkları tarafından gösteriler icra edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sadece teknolojik gösteri merkezi olmanın ötesine geçerek, milli ruhun, denizcilik mirasının ve gelecek vizyonunun buluşma noktası haline gelen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında düzenlenen SAT ve SAS komutanlıklarının gösterileri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığının özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere farklı deneyim sunuluyor.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz

Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya hakaret: Pisliksin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title