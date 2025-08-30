TEKNOFEST Mavi Vatan'da Uzun Kuyruklar Oluştu

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde vatandaşlar, ziyarete açılan gemileri görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Programın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanırken, vatandaşlar hem bayramı kutlamak hem de gemiler ile Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek için etkinlik alanına akın etti.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar ziyarete açılan gemilerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü.

"Dosta güven düşmana korku veren TCG Anadolu'yu ziyarete geldik"

Aileleri ile birlikte İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden etkinlik alanına gelen çocuklar gemiyi ziyaret etmeden önce duydukları heyecanı paylaşarak, TEKNOFEST'e geldikleri için çok mutlu olduklarını aktardı.

10 yaşındaki Mevlüt Yakup Yalçın, "Dosta güven düşmana korku veren TCG Anadolu'yu ziyarete geldik, çok heyecanlıyım." dedi.

Ziyaretçi İsmet Tahirler, "Mavi Vatan konsepti harika olmuş, çocuklarımıza buradaki savunma sistemlerini gösterme fırsatı bulduk. Gemilerin üzerindeki teknolojik ekipmanları da görmek çok heyecan verici. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün, millet olarak en mutlu, en kutlu günümüz. Çocuklarımızla bu bayramı burada kutlamak bize nasip oldu, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Gebze'den gelen 72 yaşındaki Mehmet Emek, sergilenen araçlardan gurur duyduğunu belirterek, "Her zaman takip ediyoruz. Memleketimizin pırıl pırıl evlatlarının bu ürünleri yapması bizi ziyadesiyle gururlandırıyor. Memleketimizin iyi şekilde korunması için bu savunma sistemleri gerekli, elzem." ifadelerini kullandı.

Ramazan Yıldız ise Türkiye'nin denizlerdeki gücüne ve teknolojik yetkinliğine bizzat şahit olmak için geldiğini ifade ederek, "Gururlanmamak elde değil. Bu teknolojilerin yapıldığına inanmayanları da davet ediyorum, gelip görsünler. Buranın mimarı Selçuk Bayraktar'dan Allah binlerce kez razı olsun." dedi.