Gençler Su Altı Roketlerini TEKNOFEST'te Test Ediyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Su Altı Roket Yarışması'nda gençler, geliştirdikleri roketleri denize indirerek jüri karşısında test ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Organizasyon kapsamında düzenlenen yarışmada finalist takımlar, tasarlayıp geliştirdikleri su altı roketlerini belirlenen parkurda deniyor. Gençlerin aylar süren çalışmalarının ardından ortaya çıkardıkları roketler, performans ve teknik kriterler doğrultusunda jüri tarafından değerlendiriliyor.

Gençler, yarışmada sualtı teknolojileri alanındaki bilgi ve yeteneklerini sergilerken, geliştirdikleri projelerin gerçek koşullardaki performansını da test etme fırsatı buluyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları da yapılıyor.

Kaynak: AA