TEKNOFEST İstanbul 2023'te AA'nın Dronları ve Etkinlikleri İlgiyle Karşılandı

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Anadolu Ajansı (AA), standında AA'nın haberci dronu "Tepe" başta olmak üzere çok sayıda ürününü sergileyip, hazırladığı etkinlik ve yarışmaları ziyaretçilerin deneyimine sundu.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlaymaya devam ediyor.

Yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olan etkinlikte, AA da ilgi çekici standıyla yerini aldı.

AA Teknoloji'nin ürettiği haberci dronu "Tepe" başta olmak üzere birçok ürünün sergilendiği AA standında düzenlenen aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanan basketbol oyunu, stanttaki eğlenceli aktivitelerden biri olarak öne çıkarken oyunda sanal gerçeklik gözlüğünü takan ziyaretçiler ekranda basketbol maçı oynayabilme olanağı elde ediyor.

AA Spor Kulübü parkuru da stantta yerini alan bir diğer eğlenceli aktivite olurken standa kurulan savaş muhabirliği parkurunda, ziyaretçiler yeteneklerini sergileme fırsatı yakalıyor.

Bunların yanı sıra, AA Yapay Zeka muhabiriyle stantta düzenlenen yarışma kapsamında ziyaretçilere genel kültür soruları sorulup, başarılı olanlara hediye takdimi yapılıyor.

Stantta ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den itibaren tanık olunan savaş suçlularını ve suçları belgelemek amacıyla hayata geçirilen "Kanıt" kitabı başta olmak üzere, "Tanık", "Ay Yıldızın İzinden", "Cumhuriyetin Büyük Projeleri" gibi kitaplar da ziyaretçilere tanıtılıyor.