Tekirdağ Muratlı'da Çiftçilere 13 Bin 860 Sebze Fidesi Desteği

Tekirdağ Muratlı'da Çiftçilere 13 Bin 860 Sebze Fidesi Desteği
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeyle Muratlı ilçesindeki çiftçilere yüzde 75 hibeli sebze fideleri dağıtıldı. Proje, sebzeciliği yaygınlaştırmayı ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli toplam 13 bin 860 sebze fidesi desteği sağlandı.

Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen 'Sebzecilik Artsın Üreticilerin Yüzü Gülsün' projesi çerçevesinde çiftçilere destek sağlandı. Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, sebzeciliğin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi amacıyla bu projenin uygulamaya konulduğunu, Bakanlığın sağladığı yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere önemli bir katkı sunulduğunu, projenin amacının hem tarımsal üretimi artırmak, hem de yerel ekonomiye canlılık kazandırmak olduğunu kaydetti.

Üreticiler ise sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek projeye katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti. Fide dağıtımıyla Muratlı ilçesinde sebze üretiminin ivme kazanması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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