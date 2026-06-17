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Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 393 bin 597'ye ulaştı

Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 393 bin 597'ye ulaştı
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TÜİK verilerine göre, Mayıs 2026 itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 393 bin 597 oldu. En fazla araç türü otomobil olurken, mayıs ayında 8 bin 8 taşıt el değiştirdi.

Tekirdağ'da Mayıs 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 393 bin 597 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 393 bin 597 oldu.

Kentte kayıtlı araçların 196 bin 278'ini otomobil, 79 bin 761'ini motosiklet, 56 bin 182'sini kamyonet, 34 bin 838'ini traktör, 13 bin 138'ini kamyon, 6 bin 483'ünü minibüs, 5 bin 454'ünü otobüs ve bin 463'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ise mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 361 bin 85 olarak açıklandı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan Tekirdağ'da mayıs ayında toplam 8 bin 8 taşıtın devri gerçekleştirildi. Noterler aracılığıyla yapılan devir işlemlerinde 5 bin 106 otomobil, bin 170 kamyonet, bin 60 motosiklet, 324 traktör, 129 kamyon, 120 minibüs, 89 otobüs ve 10 özel amaçlı taşıt el değiştirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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