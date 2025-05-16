Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 363 Bin 250'ye Ulaştı

Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 363 Bin 250'ye Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıt sayısı 363 bin 250'ye ulaştı. Bu araçların büyük kısmını otomobiller oluştururken, Nisan ayında 10 bin 279 araç devir işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Tekirdağ'daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 363 bin 250'ye ulaştı.

Nisan ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtlarının 183 bin 78'i otomobil, 6 bin 393'ü minibüs, 5 bin 510'u otobüs, 54 bin 273'ü kamyonet, 12 bin 847'si kamyon, 65 bin 431'i motosiklet, bin 317'si özel amaçlı taşıt ve 34 bin 401'i traktörlerden oluştu.

Aynı ay içinde Tekirdağ'da 10 bin 279 motorlu kara taşıtının devri gerçekleşti. Noter aracılığıyla yapılan devir işlemleriyle ikinci el araç hareketliliği dikkat çekerken, devri yapılan taşıtların 6 bin 706'sını otomobiller oluşturdu. Diğer devir işlemleri ise 195 minibüs, 108 otobüs, 1542 kamyonet, 233 kamyon, 1106 motosiklet, 28 özel amaçlı taşıt ve 361 traktör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2025 yılı Nisan ayı sonunda 31 milyon 976 bin 478'e ulaştı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 43,5'i motosiklet, yüzde 41,9'u otomobil, yüzde 9'u kamyonet, yüzde 2,7'si traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,8'i minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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