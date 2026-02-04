Haberler

Tekirdağ açıklarında torik bereketi

Tekirdağ açıklarında avlanan balıkçılar, yaklaşık 500 kasa torik balığı ile sezonun en verimli günlerinden birini yaşadı. Toriklerin yüksek talebi ve ticari kazancı balıkçıları sevindirdi.

Tekirdağ açıklarında avlanan yaklaşık 500 kasa dolusu torik balığı balıkçıların yüzünü güldürdü.

Marmaraereğlisi açıklarında denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, sezonun en bereketli günlerinden birini yaşadı. Ağlara takılan yüzlerce torik balığı teknelerde yoğunluk oluştururken, limana dönüşte yaklaşık 500 kasa dolusu torik dikkat çekti. Yüksek yağ oranı ve güçlü aromasıyla sofralarda yoğun talep gören torik, av miktarının artmasıyla hem tezgahlarda hareketlilik oluşturdu hem de balıkçılar için önemli bir ticari kazanç kapısı oldu. Toriklerin tanesi ise 2 bin 500 TL'ye satılıyor.

Balıkçılardan Salim Güler, günün verimli geçtiğini belirterek, "Güzel bir balık yakaladık, bereketli olsun. Yaklaşık 1000 adet torik avladık" dedi.

Torik avının yanı sıra yüzlerce kasa sardalya balığının da teknelere yüklendiği gözlendi. Balıkçılar, torik bolluğunun hem kendileri hem de tezgahlar için hareketlilik oluşturduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

