Haberler

Tekirdağ'da Sertifikalı Nohut Tohumluğu Hasadı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Sertifikalı Nohut Tohumluğu Hasadı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilen sertifikalı nohut tohumluğunun hasadı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sertifikalı tohumluğun kalite ve verimi artırdığını, üretilen tohumlukların TAKE Projeleri kapsamında devlet destekli olarak üreticilere dağıtılacağını belirtti. Aksoy, kooperatiflerin planlı ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkısına dikkat çekerek, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Tekirdağ'da sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilen sertifikalı nohut tohumluğu hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sertifikalı tohumluk üretiminin hem kaliteli ve verimli üretim hem de üreticilerin güvenilir tohumluğa ulaşması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, sertifikalı nohut tohumluğu hasadının gerçekleştirildiği üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Hasat çalışmalarını yerinde takip eden Aksoy, kooperatif yetkililerinden üretim süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sertifikalı tohumluklar üreticilere ulaştırılacak

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Aksoy, kooperatif tarafından üretilen sertifikalı nohut tohumluklarının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında devlet destekli olarak üreticilere dağıtılacağını belirtti.

Sertifikalı tohumluğun tarımsal üretimde kaliteyi ve verimi artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Aksoy, üreticilerin güvenilir tohumluğa erişiminin sürdürülebilir tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Kooperatifler üretime önemli katkı sağlıyor"

Kooperatiflerin planlı ve sürdürülebilir tarımsal üretimin gelişmesinde önemli görev üstlendiğini vurgulayan Aksoy, Tekirdağ'da üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve sertifikalı tohumluk üretiminin yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Hasat programının sonunda kooperatif yönetimini ve üreticileri tebrik eden Aksoy, emeği geçen herkese teşekkür ederek bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

Raporlar Ağbaba'yı da yakacak! Ağabeyden gelen paralar dudak uçuklattı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı

Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Komşudan skandal Mekke Anlaşması sözleri: 3 ülkeye de gözdağı verdi

Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

Yönettiği değil komşu şehirde yaşıyor! Savunması çok konuşulur
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor