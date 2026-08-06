Tekirdağ'da Sertifikalı Nohut Tohumluğu Hasadı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilen sertifikalı nohut tohumluğu hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sertifikalı tohumluk üretiminin hem kaliteli ve verimli üretim hem de üreticilerin güvenilir tohumluğa ulaşması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, sertifikalı nohut tohumluğu hasadının gerçekleştirildiği üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Hasat çalışmalarını yerinde takip eden Aksoy, kooperatif yetkililerinden üretim süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sertifikalı tohumluklar üreticilere ulaştırılacak

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Aksoy, kooperatif tarafından üretilen sertifikalı nohut tohumluklarının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında devlet destekli olarak üreticilere dağıtılacağını belirtti.

Sertifikalı tohumluğun tarımsal üretimde kaliteyi ve verimi artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Aksoy, üreticilerin güvenilir tohumluğa erişiminin sürdürülebilir tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Kooperatifler üretime önemli katkı sağlıyor"

Kooperatiflerin planlı ve sürdürülebilir tarımsal üretimin gelişmesinde önemli görev üstlendiğini vurgulayan Aksoy, Tekirdağ'da üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve sertifikalı tohumluk üretiminin yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Hasat programının sonunda kooperatif yönetimini ve üreticileri tebrik eden Aksoy, emeği geçen herkese teşekkür ederek bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı