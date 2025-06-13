Tekirdağ'da Kirazda Kalite Artışı ve Rekolte Beklentisi

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Tekirdağ'da kiraz hasadında verim ve kalite artışı yaşanıyor. 2 bin 500 dekarlık alanda 3 bin ton rekolte hedeflenirken, özellikle sofralık kiraz çeşitlerinde kalite dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilere TARSİM sigortası konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'da kirazda kalite yükseldi: 3 bin ton rekolte beklentisi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ederken, don olaylarına karşı hem verim hem de kalite üreticinin yüzünü güldürdü.

Tekirdağ'da 2 bin 500 dekarlık alanda sürdürülen kiraz üretiminde bu yıl 3 bin tonluk rekolte hedeflenirken, sofralık çeşitlerde kalite artışı dikkat çekiyor. Şarköy ve Süleymanpaşa başta olmak üzere birçok bölgede üretim yoğunluğu yaşanırken, meyvelerin seyrekliği ve bakımı verime olumlu yansıdı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "İlimizde 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapıyoruz. Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere inşallah 3 bin tona yakın pazara sürmüş olacağız. Geçen yıl 3 bin 500 ton bir kirazımız olmuştu. Bu yıl 500 tonluk bir eksiğimiz olabilir ama kalite noktasında geçen yıldan daha iyi durumdayız. Çünkü bu seneki meyveler daha seyrek ve daha bakımlı. Dolayısıyla bu seneki verimimiz geçen yıla oranla daha iyi. İnşallah bereketli bir yıl geçmiş olacak, fiyat noktası da üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde bir problemimiz yok. Sanayiye giden Altıparmak kirazı dediğimiz kirazlarımızda, dün ben Şarköy'de yine kiraz hasadındaydım, fiyatları da iyi noktada. Bu sene bizim ilimiz bir problem yaşamadan inşallah üretime devam edecek" dedi.

TARSİM konusunda da uyarıda bulunan Aksoy, "İlimizde TARSİM Sigortalılık oranı yüksek ama çiftçilerimizin büyük bir kısmı hala TARSİM'in öneminin farkında değil. Ben buradan sizin aracılığınızla da, Türkiye'deki, Trakya'daki ve özellikle Tekirdağ'daki bütün çiftçilerimize TARSİM konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen TARSİM Sigortalarınızı yaptırın. Çünkü biz açık alanda üretim yapan bir sistemde çalışıyoruz, dolu, sel, sıcaklık, don olayları. Açık alanda çalıştığımız için ürünlerimizi etkileyecektir, devletimizin yüzde 70 sigortaya verdiği bir katkı var. Bu TARSİM Sigortasını da değerlendirerek lütfen bu işlemlerinizi yapın. Çünkü çiftçimizi koruyacak olan sistem TARSİM Sigortası" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Vedat Ataç ise bu yılki üretimden duyduğu memnuniyeti, "Bu sene kalite yüksek oldu, kalibre büyüdü. Alanımız 8 dönüm, 200'e yakın kiraz ağacım var. Bu seneki hasattan memnunum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Ekonomi
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