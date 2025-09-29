Tekirdağ'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Kanola Tohumu Dağıtıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 750 kilogram kanola tohumu dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında başvuruda bulunan 46 üreticiye, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 50 hibe desteğiyle 750 kilogram kanola tohumu dağıtımı yapıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan ve İl Müdürü Mehmet Aksoy'un katılımıyla gerçekleşen programda "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Cuma Buluşmaları" etkinliği de düzenlendi. Programda çiftçilere kanola üretimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dağıtım sonrası üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ