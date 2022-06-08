Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağlı çiftçileri bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağlı çiftçileri bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge çiftçisi ile bir araya gelerek tarımsal faaliyetlerde yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve çiftçileri yerinde dinlemek amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Kapaklı ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'ndeki üreticilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, gerçekleştirilen çiftçi toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bitkisel ve hayvansal üretim projeleri hakkında bilgiler verdi. Öcal, üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinlemek ve sorunlarına çözüm sunma anlayışından hareketle mahalle ziyaretlerini yaptığını, çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili her türlü sorununu il/ilçe müdürlüklerine bildirebileceklerini söyledi. Buğday üretiminde rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini söyleyerek üreticilere bol bereketli ürün hasat etmeleri temennisinde bulunan Öcal, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tekirdağ Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title