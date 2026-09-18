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Tekirdağ’da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı

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Tekirdağ’da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı
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Tekirdağ’da ağustos ayında 3 bin 391 konut satışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da ağustos ayında 3 bin 391 konut satışı gerçekleştirildi. Satışların bin 341'i ilk el, 2 bin 50'si ise ikinci el konutlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Tekirdağ'da ağustos ayında konut satışlarında ikinci el konutlar öne çıktı. Kentte aynı dönemde toplam 286 iş yeri satışı gerçekleşti. Bu satışların 105'i ilk el, 181'i ise ikinci el iş yeri oldu.

Tekirdağ'da ağustos ayında gerçekleştirilen 3 bin 391 konut satışının 730'unu ipotekli satışlar oluştururken, 2 bin 661 konut diğer satış türleri kapsamında el değiştirdi. Ağustos ayında Tekirdağ'da satışı gerçekleştirilen 286 iş yerinden ise 13'ü ipotekli olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri kapsamında 273 iş yeri satıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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