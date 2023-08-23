Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 34 Numaralı Toplu Taşıma Hattını Kapaklı'ya Uzattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa- Çerkezköy arasında faaliyet gösteren 34 numaralı toplu taşıma hattı 21 Ağustos tarihi itibarıyla Kapaklı'ya kadar uzatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 34 no'lu hattın Kapaklı'ya kadar uzatılması ile birlikte söz konusu güzergahta önemli bir ihtiyacı karşıladı. Çerkezköy Atatürk Caddesi ile Kapaklı'da Pınar Bulvarı güzergahından geçecek araçlar Kapaklı Otogarı'na gidecek ve vatandaşlar Süleymanpaşa-Kapaklı arasında kesintisiz ulaşım sağlayabilecek.

Yeni uygulama ile birlikte Süleymanpaşa-Kapaklı arasında ulaşımı kesintisiz hale getirdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her alanda halkımıza en iyi hizmeti verme hedefini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Ulaşım da bu konulardan bir tanesi. Süleymanpaşa-Çerkezköy arasında faaliyet gösteren 34 no'lu hattımızı Kapaklı'ya kadar uzattık. Bu sayede vatandaşlarımız Süleymanpaşa-Kapaklı arasında kesintisiz ulaşım imkanına kavuştular. Tekirdağ için gece gündüz çalışmaya, Tekirdağ'ı her alanda geleceğe taşıyacak yenilikçi projeler üretmeye ve halkımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde verme adına çalışmaya devam edeceğiz."

34 no'lu hattın güzergah bilgisi şöyle:

"Süleymanpaşa Yeni Otogar-Tekirdağ Şehir Hastanesi-Soğancılar Caddesi-Eski Otogar-Baykallar-Alkaya-Üniversite Kapısı-Araştırma Hastanesi-Beyazköy-Demirkaya (Yenice)-Çorlu Otogarı-Borsa Meydanı-Veliköy-Kızılpınar (Kahveler Durağı)-Çerkezköy Otogar-Çerkezköy Çarşı-Atatürk Caddesi-Pınar Bulvarı-Kapaklı Otogar."

Vatandaşlar aracın güzergah, ücret ve saat bilgisini tekulas.com.tr adresinden öğrenebilecek.