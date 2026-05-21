Eksik dişler çene sağlığını ve yüz görünümünü bozuyor

Doç. Dr. Türksayar, eksik dişlerin çiğneme dengesini, çene eklemini ve yüz desteğini olumsuz etkileyerek ağrı, kapanış sorunları ve yaşlı görünüme yol açabileceğini belirtti. Erken tedavi uyarısı yaptı.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar, eksik dişlerin estetiğin yanı sıra çiğneme dengesi, yüz desteği ve çene eklemi sağlığı açısından önemli etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türksayar, eksik diş nedeniyle hastaların farkında olmadan çiğnemeyi tek tarafa yönlendirebildiğini, çiğneme kuvvetinin ağız içinde dengeli dağılmasının önemli olduğunu aktardı.

Türksayar, "Özellikle azı dişleri, bu kuvveti taşıyan temel dişler. Eksikliklerinde, kişi yükü daha çok diğer tarafa verir. Bu durum zamanla çene ekleminde zorlanma, kas dengesizliği, dişlerde aşınma ve kapanış problemlerine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Tek taraflı çiğneme alışkanlığının bazı hastalarda çene ekleminden ses gelmesi, çene-yüz bölgesinde ağrı, ağız açmada kısıtlılık, baş ve boyun ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterebileceğini aktaran Türksayar, şunları kaydetti:

"Çiğneme sistemi dişler, kaslar ve çene ekleminin birlikte çalıştığı bir bütün. Eksik dişlerin uzun süre tedavi edilmemesi, yüz görünümünü de etkileyebilir. Özellikle arka diş kayıplarında yanak ve dudak dokuları yeterince desteklenemeyebilir. Diş kayıpları tedavi edilmediğinde, zamanla kapanış yüksekliğinde azalma, yani dikey boyut kaybı görülebilir. Bu durum yüzde çökmüş, sarkmış ya da olduğundan daha yaşlı bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle eksik dişler hem fonksiyonel hem de estetik açıdan değerlendirilmeli."

Türksayar, tedavinin ertelenmesi halinde hastalarda komşu dişlerde kayma, karşı dişlerde uzama, çene kemiğinde hacim kaybı ve kapanış bozuklukları gelişebileceğini belirterek, buna rağmen bazı hastaların yalnızca ön bölgedeki diş eksikliklerini önemsediklerine değindi.

Arka bölgedeki diş kayıplarının ağız sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Türksayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eksik dişlerin uygun protez, köprü ya da implant gibi tedavi seçenekleriyle tamamlanması, çiğneme konforu ve çene eklemi sağlığı açısından önemli. Sürekli baş, boyun, çene ağrısı yaşayan ya da çenesinden ses geldiğini fark eden kişiler, diş hekimi muayenesini ihmal etmemeli. Erken dönemde yapılacak değerlendirme, daha büyük sorunların önüne geçebilir."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
