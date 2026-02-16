Haberler

TEİAŞ'tan Anadolu Ajansına ziyaret

TEİAŞ'tan Anadolu Ajansına ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu ziyaret etti. Görüşmede, iki kurum arasında gerçekleştirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Elektrik Üretim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmede, TEİAŞ ve AA arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TEİAŞ İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Cüneyt Zekeriya Çifter ve AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli'nin de bulunduğu görüşmenin ardından, ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

İzleyenleri duygulandıran görüntüler
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
İmamoğlu 'Jeti var' iddialarına ilk kez yanıt verdi

İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi