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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 400 kV (Gölbaşı-Sincan Brş.N.)-(Bağlum-Sincan Brş.N.) Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV (Beylikköprü-DDY Beylikköprü) Brş.N. Gürsöğüt HES Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV Kilis-Elbeyli Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV (Pınarhisar-Traçim) Brş.N.-Pagder Aslan OSB Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV (Çifteler TM-Kırka TM) Brş.N.-Adatoprakpınar DGES TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV Yeni Mağazacılık Afyon GES (Piribeyli GES) TM-Yunak TM Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV Parmakören Müstakil DGES TM-Gediz TM Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV Demirli RES TM-(Kızılırmak TM-Kırşehir 2 TM) Girdi-Çıktı (A) Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kV Demirli RES TM-(Kızılırmak TM-Kırşehir 2 TM) Girdi-Çıktı (B) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Rize'nin Hemşin ilçesinde doğal gaz dağıtımı için kurulacak CNG İstasyon Yeri için bir taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA