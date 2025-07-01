TEİAŞ'a Ait Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

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Cumhurbaşkanı kararlarıyla, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Projeler arasında Hanönü Transformatör Merkezi ve Saros Havza Transformatör Merkezi yer alıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait enerji projelerinin yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154/33 kV Hanönü Transformatör Merkezi Sahası Projesi" ve "400 kV Saros Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Armutçuk RES TM-Şapdağı RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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