Kapasite mekanizmasından bu yıl 16 doğal gaz santrali yararlanacak

Güncelleme:
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2026 yılında kapasite mekanizması kapsamında desteklenecek 16 enerji santralini duyurdu. Listede farklı şehirlerdeki doğal gaz santralleri yer alıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2026'da kapasite mekanizması kapsamında desteklenecek santral sayısının 16 olduğunu açıkladı.

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında yayımlanan "2026 yılında Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santraller" listesi, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, güncellenen listede ACWA Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (DGKÇS), Adapazarı DGKÇS, Erzincan DGKÇS, Antalya Enerji Santrali (Doğal gaz), Ankara DGKÇS, Bilgin Samsun DGKÇS, Cengiz 610 DGKÇS, Enerjisa Bandırma Santrali, Bandırma II DGKÇS, Gebze DGKÇS, Hamitabat Doğalgaz Santrali, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, İzmir DGKÇS (Doğal gaz), RWE-Turcas Güney Doğal gaz Kombine Çevrim Santrali, Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve Aliağa DGKÇS (Habaş DGKÇS) yer alıyor.

Öte yandan, ENKA Kırklareli Elektrik Üretim AŞ'ye ait Verbena Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, kapasite mekanizmasına dahil edilmek üzere aday santraller arasında bulunuyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi
Haberler.com
