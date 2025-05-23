TEI, Savunma ve Havacılıkta ISO 22301 Sertifikasını Alan İlk Şirket Oldu

Teı, Türkiye'de Savunma ve Havacılık Sektöründe İş Sürekliliği Sertifikasını (ISO 22301) alan ilk şirket oldu.

Teı, tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği taahhüdünü bir adım öteye taşımak amacıyla ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alarak kendi sektöründe bu sertifikaya sahip olan ilk kurum oldu. Bu gelişmeyle birlikte Teı, dünya genelinde savunma ve havacılık sektöründe bu belgeye sahip olan sayılı kurumlardan biri haline geldi.

Tüm süreçlerin dahil edildiği bir kapsamla dünyanın önde gelen denetim ve belgelendirme kuruluşlarından biri olan BSI (British Standards Institution) tarafından belgelendirilen sertifika, düzenlenen törenle TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'e takdim edildi.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası, muhtemel krizler ve beklenmedik durumlar karşısında iş süreçlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm TEI çalışanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimler, iş etki analizleri, bağımlılık analizleri, risk değerlendirme ve işleme çalışmaları, iş sürekliliği planları, tatbikatlar, kriz yönetimi iletişim planı ve bu kapsamda oluşturulan prosedür çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasını ifade ediyor.

Gösterilen bu önemli başarıyla birlikte TEI, mevcut müşterilerine kendi vizyonu olan Küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olma anlayışına hizmet edecek şekilde müşteri memnuniyetini en üst düzey tutmanın yanı sıra kriz anlarında operasyonların kesintisiz şekilde sürdüreceğinin ve güvenilir bir iş sürekliliği sağlayacağının garantisini sunuyor. - ESKİŞEHİR