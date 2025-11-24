Haberler

TEDAŞ Canlı Hat Bakım Projesi İçin İhale Sürecini Başlattı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TEDAŞ'ın Canlı Hat Bakım Projesi için 2 milyon 100 bin avro bütçeli ihale sürecini başlattı. Proje, elektrik dağıtım sisteminin güvenilirliğini artırmayı ve personelin AB standartlarına uygun eğitim almasını amaçlıyor.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ) Canlı Hat Bakım Projesi için ihale sürecini başladı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ) Canlı Hat Bakım Projesi için ihale sürecini başlattığını duyurdu. Toplam 2 milyon 100 bin avro bütçeli proje, Türkiye'nin elektrik dağıtım sisteminin güvenilirliğini artırmayı ve teknik personelin yetkinliklerini Avrupa Birliği (AB) standartlarına taşımayı amaçlıyor. TEDAŞ tarafından IPA III 2024 Programlama Yılı kapsamında başvurusu yapılan 'Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Canlı Hat Bakımı Konusundaki Kurumsal Kapasitesinin AB Standartları ve Uygulamaları Doğrultusunda Geliştirilmesi' konulu proje, 17 Aralık 2024 tarihinde AB Komisyonu tarafından resmen finansman onayı aldı. Finansman kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ile TEDAŞ'ın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda proje, 14 Kasım 2025'te AB Delegasyonu tarafından da onaylandı ve ihale duyurusu CFCU'nun internet sitesinde yayımlandı.

Canlı Hat Bakımında AB Uyumlu Yeni Dönem

Canlı hat bakımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte, elektrik kesintilerinin azaltılması ve işletmeler ile vatandaşlara kesintisiz enerji sunulması hedefleniyor. Ayrıca enerji arzındaki aksamaların sebep olduğu ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve elektrik dağıtımdaki süreçlerin AB'nin teknik ve güvenlik standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin önemli bileşenlerinden biri, TEDAŞ bünyesinde kurulması planlanan Canlı Bakım Eğitim Merkezi olacak. Merkez, canlı hat bakımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler vererek teknik personelin niteliklerini artıracak ve bu alandaki uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Son Teklif Tarihi 18 Aralık 2025

CFCU tarafından yürütülen hizmet ihalesine 18 Aralık 2025 saat 17.00'ye kadar teklif verilebilecek. İhale dokümanları ve başvuru şartlarına CFCU'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
