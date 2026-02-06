Haberler

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret

TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten, TARSİM Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, hayvan hayat sigortası ve 2026 yenilikleri hakkında bilgi aldı. Tarım sigortasının önemi vurgulanırken, işbirliğinin gerekliliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı İlhan Köten, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul'daki genel müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten'e, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve uygulamaları ile sistemdeki 2026 yılı yenilikleri hakkında bilgili verdi.

Tarım sigortasının, yetiştiricilerin karşılaşabilecekleri doğal afetlere, hastalıklara ve çeşitli risklere karşı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için güçlü bir güvence olduğuna işaret eden Engürülü, hayvan hayat sigortasının yaygınlaştırılması konusunda paydaş kurumların işbirliğinin önemini vurguladı.

Köten de, TARSİM'in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
