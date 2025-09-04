Haberler

TCMB Toplam Rezervleri Tarihinin En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178 milyar 357 milyon dolara yükseldi. Böylece, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ağustos'ta 91 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 89 milyon dolar artışla 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
01.08.202584.07984.909168.989
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.030178.357

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme

MHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi! Ortalık bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.