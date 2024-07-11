Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor! Bir haftada 5 buçuk milyar dolarlık artış

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervlerinde 28 Haziran haftasında 8 haftalık yükseliş serisi sona ermişti. Söz konusu haftada 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara gerileyen rezervler, 5 Temmuz haftasında büyük sıçrama yaşayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor! Bir haftada 5 buçuk milyar dolarlık artış

BAKAN ŞİMŞEK'TEN "İYİLEŞME DEVAM EDİYOR" MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, "Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor. Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle; (milyon dolar)

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor! 148 milyar 448 milyon dolara çıktı

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Finans Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Giorgia Meloni kimdir? Meloni kaç yaşında, nereli? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 12 Temmuz Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi mi? Servet Yardımcı neden adaylıktan çekildi? POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 | POMEM 31. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? D- SMART ŞİFRESİZ İZLE | D- smart şifreli mi? LASK Linz- Galatasaray maçı kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı? Bay geçmek ne demek? Futbolda bay geçmek nedir, bay sistemi ne? LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500

Yorumlar (6)

sseyit:

yersen....

20
5
yanıtYanıtla
HABERCİ:

Zenginlerin ayırt edildiği , zenginlerin vergilerinin affedildiği ,Üretimi olmayan yada yetersiz kalan,ihracattan çok ithalat yapan,yurt dışı üretimli ürün bağımlısı olan ülkelerde Rezerv miktarı ne kadar büyükse ,Halkın cebindeki delikte o kadar büyüktür

15
4
yanıtYanıtla
mehmet:

herşeyleri yalan olduğu gibi buda faize gelen yabancının parası. giderken katlayıp çıkacak.

3
0
yanıtYanıtla
Zafer Ayyıldız:

Merkez bankasının rezevleri diğer bankalardan gelen emanet paralardır,faiz yüksek diğer bankalardan para geliyor merkez bankasına emanet olarak kanunen

3
0
yanıtYanıtla
Mehmet Ben:

Mehmet Şimşek 'in Allah'ın a kurban. Ekonomiyi doğru yola koymaya başladı çok şükür

0
2
yanıtYanıtla
Dadaş Kara:

garibin uğrayanın trafik cezaları

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title