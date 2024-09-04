TCMB, Suudi Arabistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Merkez Bankası (SAMA) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), iki merkez bankası arasındaki iş birliğini artırmak için mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SAMA tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu Mutabakat Zaptı, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.